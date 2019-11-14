Нью-Йорк, США, 14 ноября, 2019, 17:29 — ИА Регнум. Руководство американской телевизионной компании HBO объявило о том, что к актерскому составу сериала «Создана для любви» присоединились Дэн Баккедаль, получивший признание благодаря «Трамбо», «В норме», «Жизнь в деталях», «Как я встретил вашу маму» и «Офис», и Августо Агилера, сыгравший в «Слишком стар, чтобы умереть молодым», «Анатомия страсти», «Погоня за жизнью» и «Снегопад».

Дэн Баккедаль

Триллер рассказывает историю женщины, сбежавшей от своего богатого и крайне жестокого супруга, с которым она провела в браке десять лет. Однако, вскоре героиня узнает, что чрезмерно заботливый мужчина вживил ей высокотехнологичное устройство, позволяющее отслеживать все, что она видит и даже чувствует.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Кристин Милиоти, известная по «Волк с Уолл-стрит», «Клан Сопрано», «Фарго», «Черное зеркало» и «Хорошая жена», Рэй Романо, знакомый зрителям по картинам «Любовь — болезнь», «Доктор Кац», «Винил» и «Бывает и хуже», Билли Магнуссен, снявшийся в «Шпионский мост» и «Игра на понижение», и Нома Думезвени, сыгравшая в «Мальчик, который обуздал ветер», «Грязные прелести» и «Чисто английские убийства».

В качестве шоураннера выступил Патрик Сомервилль, подаривший миру сериалы «24 часа: Проживи еще один день» и «Маньяк». Команду исполнительных продюсеров возглавили С. Дж. Кларксон, участвовавшая в создании картин «Декстер», «Виртуозы», «Банши» и «Жизнь на Марсе», и Дин Бакопулос, работавшим над «Не возвращайся с луны».