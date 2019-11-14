Ярославль, 14 ноября, 2019, 17:22 — ИА Регнум. В Ярославле в музее современного искусства открылась выставка президента Российской Академии Художеств Зураба Церетели. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. На выставке под названием «Магический реализм» представлены 75 работ художника. Это графические листы, скульптура, работы, выполненные в технике объемной эмали.

Фрагмент экспозиции

«Зураб Церетели разработал новые составы эмали, на которые всегда интересно смотреть. Посмотрите, сколько оптимизма во всем. Сколько гордости за красоту. Сегодня день хоть и солнечный, но в этих образах еще больше света», — сказала на открытии выставки член-корреспондент Российской Академии художеств, искусствовед Светлана Маслакова.

Работы Зураба Церетели выставлены в трех залах музея, большая часть выставки отдана произведениям в стиле объемной эмали, которые автор создал в середине нулевых — начале десятых годов XXI века. Выставка будет работать до 22 декабря.