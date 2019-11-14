Москва, 14 ноября, 2019, 17:17 — ИА Регнум. Число компаний в России, ориентированных на экспорт, крайне незначительно в сравнении со среднемировым уровнем. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 ноября заявил министр финансов России Антон Силуанов на международном экспортном форуме «Сделано в России».

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«Мы имеем большой потенциал. Если в среднем в странах примерно 10−15% поставляют на экспорт, то у нас всего 2%. Мы здесь чувствуем, что нам необходимо подставить плечо таким компаниям, которые, может быть, даже не задумывались о таких возможностях — работали на внутреннем рынке, локальных и региональных, а продукция вполне конкурентоспособная», — заявил Силуанов.

«Наша задача заключается в том, чтобы помочь продвинуть свои товары, сделать их конкурентоспособными, дать информацию, какой товар востребован на внешних рынках», — указал он.

Согласно целям, установленным в нацпроекте, России необходимо к 2024 году удвоить объёмы несырьевого экспорта.