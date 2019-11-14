Москва, 14 ноября, 2019, 17:11 — ИА Регнум. Объём международных резервов России по состоянию на 8 ноября составил $541,1 млрд, снизившись за неделю на $1,8 млрд, или на 0,3%. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как отмечается в комментарии регулятора, снижение показателя произошло «вследствие отрицательной переоценки, отчасти скомпенсированной покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила и монетизацией золота».

Согласно данным ЦБ, на начало ноября в общей структуре международных резервов России иностранная валюта составляла $422,31 млрд, специальные права заимствования — $6,7 млрд, резервная позиция в МВФ — $4 млрд, монетарное золото — $107,9 млрд.