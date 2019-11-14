Санкт-Петербург, 14 ноября, 2019, 17:15 — ИА Регнум. Историк Олег Соколов, который обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, не поддержал и не воспрепятствовал своей защите подать апелляцию на решение суда о своем аресте. Об этом в четверг, 14 ноября, рассказал адвокат обвиняемого Александр Почуев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Георгий Балаков ИА REGNUM Адвокат Александр Почуев

Напомним, 63-летний Соколов, по версии следствия, застрелил 24-летнюю Ещенко из обреза, после чего распилил ее тело на части и выбросил в реку Мойку. Ему предъявлено обвинение в убийстве.

«Убеждать его не пришлось, он доверяет своей защите и сохранял молчание по 51 статье (Конституции РФ, — прим.ред.) до вчерашнего дня, до того, как дал подробные показания следователю на допросе. Он не подписал апелляционную жалобу, но защита обладает полными правами, он оставил этот вопрос на усмотрение защиты, и она этим (правом) воспользовалась», — сказал Почуев.

Защитник также отметил, что до 18 ноября Соколов будет находиться в спецкомнате для задержанных, после чего он будет доставлен в СИЗО, где будет находиться до 8 января 2020 года, если апелляционная жалоба о замене «стражи» другой мерой пресечения не будет удовлетворена.

Кроме того, Александр Почуев подчеркнул, что его пугает, с какой скоростью распространяются слухи и сведения по этому делу, входящие в тайну следствия.

«Ещё не установлена ни его вина, ни степень вины, а он фактически распят»,— резюмировал адвокат.