Ярославль, 14 ноября, 2019, 17:05 — ИА Регнум. Ярославский областной суд утвердил приговор обвиняемым в похищении человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в суде.

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Сама история произошла летом 2017 года. Один житель города Тутаева задолжал другому 300 тысяч рублей. Заимодавец с целью возвращения долга нанял еще одного жителя города для его поисков, которые увенчались успехом.

«Они с силой усадили его в автомобиль и вывезли в Тутаевский район, на территорию садоводческого товарищества «Чайка», где удерживали и требовали вернуть долг. Когда потерпевший отказался вернуть деньги, злоумышленники избили его, после чего перевезли в город Тутаев и закрыли в гараже, принадлежащем одному из подсудимых. Последний позднее вернулся и, решив, что потерпевший скончался, утопил тело в одном из водоемов Тутаева», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области.

Точную причину смерти установить так и не удалось. Поэтому судили обвиняемых только за похищение человека. Приговором Тутаевского районного суда 33-летнему подсудимому назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. 21-летний соучастник получил 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Областной суд оставил приговор в силе.