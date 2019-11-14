Москва, 14 ноября, 2019, 16:59 — ИА Регнум. Москва будет развивать технологии городских ферм. Об этом 14 ноября сообщил мэр столицы Сергей Собянин при посещении вертикальной фермы на Каширском шоссе.

Георгий Балаков ИА REGNUM Городская ферма в Москве

Мэр Москвы отметил, что городские фермы являются одним из современных трендов развития сельского хозяйства. Поэтому столица должна стать активным участником этого процесса. Подобное производство полезно не только для экономики, но и для экологии, продовольственной безопасности. С 2019 года московские колледжи начали набор студентов на новую специальность «сити-фермерство».

Отметим, что технология «вертикальных ферм» предполагает многоуровневое размещение растений, что обеспечивает более эффективное использование площадей. Один квад­ратный метр вертикальной фермы приносит в 10 раз больше урожая по сравнению с классической теплицей.