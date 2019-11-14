Москва, 14 ноября, 2019, 16:44 — ИА Регнум. Серьезным недостатком законопроекта является возможность переселения граждан из аварийных домов не в полноценное жилье, предоставляемое на праве собственности, а в маневренный фонд. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября, об этом заявила депутат Госдумы Наталья Костенко («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Ветхое жилье

«Во-первых, такого фонда в регионах нет. Во-вторых, жилье в таком фонде предоставляется исходя из нормы 6 кв. м на человека, а это означает, что в рамках программы по улучшению жилищных условий граждан, мы априори их ухудшаем. Ну и в-третьих, совершенно неоправданным выглядит расселение граждан в маневренный фонд сроком на два года», — считает парламентарий.

Кроме того, непонятно, что будет с людьми по истечении этого срока.

«Нам нужен исчерпывающий перечень причин, по которым людей будет позволено расселять в маневренный фонд. Согласитесь, «угроза жизни и здоровья» — это все-таки довольно широкое понятие — его можно отнести ко всем аварийным домам без исключения», — указала она.

Госдума в первом чтении приняла законопроект о механизме расселения аварийного жилья.