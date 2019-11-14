Спикер Новгородской облдумы возглавила ассоциацию парламентов Северо-Запада
Вологда, 14 ноября, 2019, 16:28 — ИА Регнум. Председатель Новгородской областной думы Елена Писарева возглавила Парламентскую ассоциацию Северо-Запада России (ПАСЗР). Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе новгородского регионального парламента, избрание нового председателя ассоциации состоялось сегодня, 14 ноября, на конференции ПАСЗР в Вологде.
Писарева поблагодарила всех членов ПАСЗР за единогласную поддержку её кандидатуры. На посту руководителя парламентской ассоциации она сменила председателя Псковского областного собрания депутатов Александра Котова — он возглавлял ПАСЗР с июня 2018 года, а теперь занял пост заместителя председателя организации. Ещё одним заместителем Писаревой избран спикер Законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко.
По сложившейся традиции парламентарий, занимающий эту должность, в последующем будет претендовать на пост председателя ПАСЗР.
ПАСЗР была образована 17 ноября 1994 года. В ноябре 2019 года ассоциация отметила своё 25-летие. Целями деятельности Парламентской ассоциации являются выработка согласованного подхода к проведению политических, экономических и социальных реформ, а также укрепление диалога между парламентами и парламентариями Российской Федерации, расширение связей с парламентариями других стран. В настоящее время в ПАСЗР функционируют 11 постоянных комитетов: по правовым вопросам, по экономической политике и бюджетным вопросам, по экологии, по социальной политике, по вопросам местного самоуправления, по образованию, науке и высшей школе, по межпарламентскому сотрудничеству, по агропромышленной политике и рыбохозяйственному комплексу, по делам Севера и малочисленных народов, по природным ресурсам и природопользованию, по культурной политике и туризму.
Напомним, что ротация руководящих органов в ПАСЗР происходит раз в полтора года. Председателем организации может быть любой депутат из её состава, но не более двух сроков подряд.