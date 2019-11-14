Вологда, 14 ноября, 2019, 16:28 — ИА Регнум. Председатель Новгородской областной думы Елена Писарева возглавила Парламентскую ассоциацию Северо-Запада России (ПАСЗР). Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе новгородского регионального парламента, избрание нового председателя ассоциации состоялось сегодня, 14 ноября, на конференции ПАСЗР в Вологде.

Duma.novreg.ru Елена Писарева

Писарева поблагодарила всех членов ПАСЗР за единогласную поддержку её кандидатуры. На посту руководителя парламентской ассоциации она сменила председателя Псковского областного собрания депутатов Александра Котова — он возглавлял ПАСЗР с июня 2018 года, а теперь занял пост заместителя председателя организации. Ещё одним заместителем Писаревой избран спикер Законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко.

По сложившейся традиции парламентарий, занимающий эту должность, в последующем будет претендовать на пост председателя ПАСЗР.

Напомним, что ротация руководящих органов в ПАСЗР происходит раз в полтора года. Председателем организации может быть любой депутат из её состава, но не более двух сроков подряд.