Калуга, 14 ноября, 2019, 17:06 — ИА Регнум. Специалисты «Калугаэнерго» в 2019 году выполнили комплексный капитальный ремонт оборудования 25 подстанций 35−110 кВ. Это позволило повысить надежность электроснабжения сотен тысяч бытовых потребителей, объектов особой социальной значимости, крупных промышленных предприятий и агрокомплексов, сообщает 14 ноября корреспондент ИА REGNUM по информации исполняющего обязанности директора «Россети Центр и Приволжье Калугаэнерго» Владислава Острика.

Фото пресс-службы «Калугаэнерго» Ремонтные работы

Среди отремонтированных в 2019 году питающих центров, от которых осуществляется электроснабжение крупных производств, — подстанции «Фаянсовая» в Кировском районе, «ПРМЗ» в городе Калуге, «Гончарово» в Дзержинском районе, «Русиново» в Боровском районе. Повышена надежность электроснабжения таких крупных предприятий, как завод по производству изделий из фаянса в Кировском районе (ЗАО «Кировская керамика»), АО «Ремпутьмаш» в Калуге, карьер по добыче строительных известняков в Дзержинском районе, завод радиотехнологического оснащения в Боровском районе.

«Комплексный капитальный ремонт оборудования крупных питающих центров — одно из приоритетных направлений при подготовке к отопительному сезону. Профилактические меры позволяют обеспечить запас прочности оборудованию подстанций, продлить срок его службы, а также снизить риск технологических нарушений. Все это необходимые условия качественного и надежного электроснабжения потребителей», — сказал Владислав Острик.