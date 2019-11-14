Симферополь, 14 ноября, 2019, 16:17 — ИА Регнум. В 2019 году на территории регионов Южного федерального округа произошло более 12,5 тысячи пожаров, на которых погибли 560 человек, в том числе 15 детей. Об этом 14 ноября заявил полпред президента РФ в ЮФО Владимир Устинов на совещании по обеспечению пожарной безопасности в Южном федеральном округе.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1897

«Значительная их часть произошла в Краснодарском крае, Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях и в Крыму. Эти горькие цифры практически стабильны на протяжении последних трёх лет. И являются ценой наших просчётов и недостатков в противопожарной работе», — отметил Устинов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году при пожарах в Крыму погибло 57 человек, больше половины их них находились в состоянии алкогольного опьянения.