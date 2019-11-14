Славянский район, Краснодарский край, 14 ноября, 2019, 16:10 — ИА Регнум. Чиновники администрации Славянского района Краснодарского края, при дефицитном бюджете, заключили договор на приобретение в лизинг автомобилей почти на 10 млн рублей. Закупку суд признал незаконной, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В 2019 году Славянская межрайонная прокуратура при проведении проверки соблюдения бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе установила, что в условиях дефицита бюджета муниципального образования администрация района приобрела несколько автомобилей, в том числе шесть Hundai Solaris на условиях финансовой аренды (лизинга), стоимость закупки составила 9,8 млн рублей.

Прокуратура внесла представление главе района об устранении нарушения, однако муниципалитет обжаловал его в суде. Суд признал представление незаконным, однако прокуратура обжаловала это решение в вышестоящий суд. В итоге судебной коллегией по гражданским делам Краснодарского краевого суда решение нижестоящей инстанции отменено, закупка признана незаконной.