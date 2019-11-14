Чебоксары, 14 ноября, 2019, 16:08 — ИА Регнум. Глава Чувашии Михаил Игнатьев, полномочия которого истекают в августе 2020 года, считает, что можно стать преемником на посту руководителя республики, имея «два ключевых показателя» — доверие народа и президента. Он уклонился от прямого ответа на вопрос о том, есть в составе действующей команды потенциальный преемник, ограничившись описанием качеств, которыми должен обладать глава региона. Об этом Михаил Игнатьев заявил на пресс-конференции сегодня, 14 ноября, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM.

ИА REGNUM Глава Чувашии Михаил Игнатьев

То, что о преемнике думать надо с самого начала работы на посту, фактически продемонстрировал президент Владимир Путин. В интервью иностранным журналистам он признался, всегда думал о своём преемнике на посту главы государства, начиная с 2000 года. Михаил Игнатьев на вопрос о том, думал ли он о своём преемнике, от прямого ответа уклонился, напомнив о нормах закона о всенародных выборах высшего должностного лица Чувашии:

«Народ будет определять, кто будет преемником после действующего главы Игнатьева главой республики. Я могу назвать любые фамилии, которые находятся в резерве республики, в федеральном резерве, от глав, от действующих министров. Но это не говорит о том, что они станут главой республики. Кто пойдёт на выборы и всенародным голосованием наберёт большинство голосов, тот и станет главой республики», — рассказывал о федеральном законе глава республики.

На вопрос о том, если в составе действующей команды люди, способные взять на себя эту миссию и продолжить политику Путина, Михаил Игнатьев также не стал давать прямого ответа:

«Во-первых, тот, кто хочет, должен иметь соответствующее доверие народа. И доверие президента Российской Федерации должно быть. Если двух ключевых показателей нет, они никогда не станут, хотя желание может быть огромное, даже у меня желание огромное, может, будет, чтобы он стал, но он не станет никогда. Надо два ключевых показателя, две принципиальные вещи.

А кто может стать? Конечно, во-первых, он должен быть государственником, должен быть патриотом, честным, ответственным человеком, порядочным человеком. Сейчас на эти вещи внимательно очень внимательно смотрят, включая национальный план противодействия коррупционным проявлениям. Поэтому если человек честно не будет работать, даже если он изберётся, через полгода, год будут вопросы со стороны правоохранительных органов, органов правопорядка — знаете примеры, и губернаторов привлекали к уголовной ответственности, и ряд других вопросов. Поэтому соблазн может быть. Если человек поддастся на соблазн, это чревато последствиями для самого человека», — сказал глава Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, второй срок полномочий Михаила Игнатьева на посту главы Чувашии истекает в августе 2020 года — между тем в республике обсуждают и перебирают потенциальных кандидатов на главный пост. На скамейке «запасных» ИА REGNUM насчитал более десяти потенциальных претендентов. В их числе, к примеру, премьер-министр Чувашии Иван Моторин, вице-премьер — министр финансов Светлана Енилина, руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев, помощник первого вице-спикера Совета Федерации Николая Федорова Павел Семенов, заместитель главы Карелии — постоянный представитель региона при президенте России Владимир Тимофеев, вице-губернатор Тульской области Сергей Егоров, депутат Госсовета Чувашии, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель общественной приёмной Дмитрия Медведева, главный врач Федерального центра травматологии в Чебоксарах хирург Николай Николаев, лидер чувашских справороссов Олег Николаев.