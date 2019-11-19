Нью-Дели, 19 ноября, 2019, 04:31 — ИА Регнум. В ноябре Россия и Индия решились на серьёзный шаг, к которому шли уже давно. В Россию пошла первая часть оплаты за поставку пяти комплексов систем ПРО С-400. О том, почему продажа этих российских ЗРК была подготовлена двумя странами особо тщательно, рассказывает автор ИА REGNUMАлександр Халдей.

Иван Шилов ИА REGNUM

Индия всё больше становится ареной международного соперничества. Попытки вбить клин в хорошо налаженное военное сотрудничество между ней и Россией делаются уже давно, ведь результатом такой провокации может стать разрыв многомиллиардных контрактов с умозрительной возможностью заменить российские системы американскими, к примеру.

Поэтому, даже с технической точки зрения, поставка С-400 «Триумф» была обставлена дополнительными предосторожностями вплоть до того, что продавцу и покупателю пришлось разработать специальную платёжную систему, не позволяющую заокеанскому «доброжелателю» помешать переводу средств. Качественная защита неба становится всё более актуальной с возрастанием роли авиации, классической и беспилотной, в современных военных действиях. Одновременно с этим США намерены усилить своё военное присутствие в Азии, поставив на свои базы ракеты средней и малой дальности. В таких условиях страны, которым нечем сбивать подобные цели, могут оказаться в затруднительном положении.

Читайте статью Александра Халдея «Почему Индия просит Россию ускорить поставки комплекса С-400».