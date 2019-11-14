Чита, 14 ноября, 2019, 16:04 — ИА Регнум. Забайкальские массмедиа опубликовали список погибших и пострадавших в ДТП, произошедшем 14 ноября в Агинском районе.

Скриншот с сайта газеты «Вечорка» Список погибших в забайкальском ДТП по версии местных СМИ

В частности, согласно появившемуся в газете «Вечорка» списку, погибшие — трое мужчин и четыре женщины. Что касается возраста, самому старшему погибшему 83 года, самому младшему — 38 лет. Среди пострадавших — две женщины.

Впрочем, данный список не является официальным.

Как сообщало ИА REGNUM, в ДТП с микроавтобусом и двумя грузовиками в Агинском районе Забайкалья 14 ноября погибли семь человек, ещё двое пострадали. Возбуждено уголовное дело.