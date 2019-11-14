Тбилиси, 14 ноября, 2019, 15:51 — ИА Регнум. Председатель политического объединения «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили прокомментировал провал в парламенте конституционных поправок и заявил, что он разочарован итогами голосования, которые не позволили воплотить инициативу о проведении выборов 2020 года по пропорциональной системе при нулевом избирательном барьере.

ИА REGNUM Бидзина Иванишвили

Председатель правящей партии заметил, что идея перехода на пропорциональную избирательную систему не пользовалась популярностью среди депутатов-мажоритариев. Однако, по словам Иванишвили, команде удалось договориться.

«Когда рассмотрение инициативы на сессии практически завершилось и вопрос уже выносился на голосование, члены «Национального движения» прямо в зале заседаний парламента нанесли нашим депутатам персональные оскорбления. Как видно, это переполнило чашу терпения большей части мажоритариев и я, к сожалению, не смог вернуть их в конструктивное русло»

«Я, как лидер правящей политической силы, еще раз подтверждаю свою поддержку перехода на пропорциональную избирательную систему в 2020 году, и я искренне сожалею, что этого не произошло. Я вместе с моей командой и правительством буду гарантом, что процесс демократического развития Грузии будет необратимым. Свободные и справедливые выборы 2020 года станут предпосылкой и ярким примером этого», — отмечается в заявлении.