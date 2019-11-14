Москва, 14 ноября, 2019, 15:50 — ИА Регнум. После падения курса в первые дни недели российская валюта пытается дорожать на фоне отсутствия явного негатива на внешнем рынке, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

«Кроме того, сказывается и отсутствие обменных операций крупных дивидендов, уплаченных Роснефтью за первые шесть месяцев 2019 года. Торговые разногласия хоть и продолжают оказывать негативное влияние на развивающиеся валюты, однако, спрос на отечественные активы оказывает поддержку рублю.

Из-за низких процентных ставок в Европе и США становится все сложнее найти стабильные инструменты на долгий срок. В связи с чем западные инвесторы с большой охотой покупают ОФЗ, реальная доходность которых все еще сохраняется на привлекательных уровнях.

Нефтяной рынок отыгрывает внезапный позитив. По данным Американского института нефти, запасы в США неожиданно сократились 541 тыс. баррелей, тогда как эксперты предрекали их рост на 1,6 млн баррелей.

Дополнительным позитивом служит прогноз генсека ОПЕК, который ожидает снижения добычи сланцевой нефти американскими компаниями и увеличение спроса на сырье в случае заключения соглашения между США и КНР.

Серьезные поводы для роста нефтяных цен отсутствуют, так что ожидать значительного укрепления котировок не стоит. Уровень в $62,90 за баррель кажется максимально возможным в текущих условиях», — считает эксперт.

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