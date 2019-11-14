Грозный, 14 ноября, 2019, 15:44 — ИА Регнум. Названы проблемы в дорожном хозяйстве Чечни. По словам заместителя председателя правительства ЧР, министра автомобильных дорог ЧР Абубакара Тумхаджиева, в первую очередь это мосты и путепроводы, сообщили ИА REGNUM 14 ноября в пресс-службе главы и правительства региона.

Sakhalin.gov.ru Ремонт дороги

Так, требуют замены 119 мостов (52% от общего количества), необходимо до 2022 года решить вопрос со строительством дороги в обход города Гудермес, а также решить вопрос о строительстве обхода в городе Грозный, что важно для разгрузки транспортного движения по столице республики

Все эти проблемы власти Чечни не смогут решить без помощи федерального центра, считает министр транспорта республики.