Тамбов, 14 ноября, 2019, 15:43 — ИА Регнум. В Тамбовской области в этом году направили на достройку проблемных домов более 380 миллионов рублей, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Пресс-конференция в Тамбовской области

Поскольку тамбовский губернатор Александр Никитин держит на личном контроле ситуацию с каждым многоквартирным домом, который отнесен к категории проблемных и потенциально проблемных объектов, то этой теме постоянно уделяют внимание профильные ведомства. О том, как в Тамбовской области решаются проблемы граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, 14 ноября журналистам рассказал начальник управления государственного строительного надзора области Александр Щербаков. По его словам, активная достройка проблемных домов началась в 2017 году. За три года на эти цели было направлено более 700 миллионов рублей, в том числе из регионального бюджета более 475 млн рублей, из внебюджетных источников — более 225 млн рублей.

2019 год стал переломным в этой работе. В текущем году на достройку объектов выделено более 380 млн рублей. Из них 257 млн рублей — средства бюджета Тамбовской области, 123 млн рублей выделено из внебюджетных источников. По многим проблемным и потенциально проблемным объектам найдены новые инвесторы и подрядные организации, которые приняли участие в их строительстве, в том числе за счет собственных средств.

В 2019 году были достроены и введены в эксплуатацию три проблемных многоквартирных жилых дома в Тамбове (дом по улице Сенько, 9а и дома по улице Интернациональная, 69а — корпусы №№ 2, 3). Еще один дом в областном центре готовится к вводу в эксплуатацию — по улице Карла Маркса, 171.

«Всего в 2019 году мы решили проблему 300 семей», — сказал Александр Щербаков.

Впечатлениями от решения своих проблем поделились жители достроенных домов.

«Конечно, мы рады, что у нашей истории получился счастливый конец. Благодаря помощи администрации области наш дом был достроен. Сейчас мы выбрали управляющую компанию, были полностью готовы к началу отопительного сезона. Соседи активно делают ремонт в своих квартирах, многие уже живут», — отметила председатель ЖСК Сенько 9, а Виктория Хожайнова.

Дольщик дома 69а корпус 2 по улице Интернациональная Татьяна Маврина выразила свою радость от того, что областная власть не осталась в стороне от наших проблем.

«Первый вице-губернатор Олег Иванов лично курировал наш вопрос, во всем помогал. В нашем доме соседи также активно делают ремонт, заселились в долгожданные квартиры», — сказала она.

Кроме того, в 2019 году были возобновлены работы по пяти объектам в Тамбове. Это улица Рылеева, 46; улица Чичерина/Северо-Западная, 7/1; улица Карла Маркса, 171; улица Московская, 30а; улица Коммунальная, 46. По последнему адресу найден инвестор, который за счет собственных средств уже заканчивает остекление и закрытие теплового контура здания. До конца текущего года планируется возобновить работы на проблемных объектах по улице Кавказская, 1б; улице Киквидзе, 77б; улице Коммунальная, 72а.

Как отметил руководитель Госстройнадзора области, по проблемным домам, достройка которых нецелесообразна, прорабатываются варианты расселения граждан в другие объекты, строительство которых осуществляется с участием ООО «АИЖК Строй» и АО «АИЖК Тамбовской области».

«Из 20 проблемных и потенциально проблемных объектов, строящихся на территории Тамбовской области с 2017 года, в эксплуатацию введено 10 многоквартирных жилых домов, решены проблемы 738 семей. Оставшиеся объекты включены в региональный план-график («дорожную карту»), в отношении них проработаны меры законодательного, организационного и финансового характера, работа по удовлетворению требований пострадавших участников строительства продолжается», — сказал Александр Щербаков.

Кроме того, с июля 2019 года регионы могут получить софинансирование из федерального бюджета на мероприятия по завершению строительства проблемных объектов долевого строительства. Губернатор Александр Никитин в числе первых подписал соглашение с генеральным директором Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Олегом Говоруном о софинансировании завершения строительства еще трех проблемных объектов в Тамбове. На их достройку планируется привлечь более 500 млн рублей, из которых 43 млн рублей выделят из бюджета Тамбовской области.