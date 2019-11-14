Киев, 14 ноября, 2019, 15:38 — ИА Регнум. Верховная рада Украины на заседании сегодня, 14 ноября, приняла в целом закон о государственном бюджете на 2020 год, передает корреспондент ИА REGNUM

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада Украины

Главный финансовый документ страны на следующий год поддержали 280 народных депутатов при 226 необходимых.

В доработанном проекте госбюджета доходы увеличены на 14 млрд грн, расходы — на 10 млрд грн. Дефицит госбюджета-2020 составит 2,09% ВВП, или 94,275 млрд гривен. Документ основан на обновленном прогнозе с ростом ВВП на 3,7%, инфляции в 5,5%.

Украинские СМИ обращают внимание, что в этом году произошло самое раннее по дате принятие бюджета в истории независимой Украины. Ранее традиционно бюджетные вопросы решались в авральном порядке в конце декабря.