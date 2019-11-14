Санкт-Петербург, 14 ноября, 2019, 15:40 — ИА Регнум. Конституционный Суд РФ разъяснил право граждан предоставлять свое жилье религиозным организациям для богослужений и под «домовые церкви» и то, как не быть оштрафованным. Провозглашение постановление суда КС РФ состоялось в четверг, 14 ноября.

Дарья Драй ИА REGNUM Конституционный суд Рф

Напомним, 8 октября текущего года Конституционный суд заслушал обращение жительницы Ростовской области Ольги Гламоздиновой. Женщина пожаловалась на то, что ее привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 10 тысяч рублей за нецелевое использование земельного участка. Она предоставляла свой дом Церкви христиан-адвентистов седьмого дня для проведения там богослужений на четыре часа в неделю. По ее мнению, абзац второй статьи 42 Земельного кодекса РФ и часть 1 статьи 8.8 КоАП РФ неконституционны.

Заявительница посчитала, что оспариваемые нормы не соответствуют статьям 28, 35 (часть 2) и 55 (часть 3) Конституции РФ, поскольку позволяют привлекать к административной ответственности собственника земельного участка за его нецелевое использование в случае предоставления жилого дома, находящегося на этом участке, религиозной организации для богослужений, обрядов и церемоний. Это, по ее мнению, приводит к нарушению ее конституционного права свободно владеть и распоряжаться своим имуществом, а также права на свободу совести и вероисповедания.

В свою очередь КС РФ в своем решении указал, что земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства предполагает, в числе прочего, размещение жилого дома, в котором могут периодически беспрепятственно совершаться богослужения, религиозные обряды и церемонии.

«Это согласуется с предназначением жилья, призванного удовлетворять не только материальные потребности граждан, но и их духовные интересы, в том числе духовные нужды верующих», — отметили в Конституционном суде.

Однако данное частное жилье не должно превращаться ни в культовое место, ни в административное помещение религиозной организации.

«Очень важно, чтобы жилище не утрачивало своего режима, — если все-таки там продолжают жить люди, но на какое-то время часть помещений будет предоставляться религиозным организациям, то это никак не будет влиять на оценку неправомерного поведения так и привлечения к административной ответственности. Помещения должно предоставляться под проведение конкретного мероприятия и оставаться жилым», — прокомментировала решение судья КС РФ Людмила Жаркова.

Таким образом, предоставление жилья под церковные нужды не обязательно означает трансформацию жилого помещения в административное (служебное) помещение религиозной организации, а потому и не приводит с неизбежностью к использованию земельного участка под ним не по целевому назначению.

Однако если все-таки возникает вопрос о привлечении к административной ответственности собственника за использование земельного участка не по назначению, правоприменителям необходимо исходить из всей совокупности фактических обстоятельств, свидетельствующих о трансформации жилого помещения в культовое или административное (служебное), размещение которых предусматривается на земельных участках с такими видами использования, как «осуществление религиозных обрядов», «религиозное управление и образование».

КС РФ постановил, что оспоренные законоположения Конституции РФ не противоречат, кроме того они не предполагают привлечения к административной ответственности (по части 1 статьи 8.8 КоАП РФ) собственника земельного участка «для ведения личного подсобного хозяйства». Дело заявительницы подлежит пересмотру.