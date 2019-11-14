Москва, 14 ноября, 2019, 15:33 — ИА Регнум. Мужчина, обливший серной кислотой домофон подъезда в Москве, задержан и общается со следователями. Об этом 14 ноября сообщает телеканал«РенТВ».

Keith Allison Задержание

В результате его поступка получила ожоги пальцев одна из жительниц. Сообщается, что ключ буквально расплавился в руке. Действия злоумышленника зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Как сообщало ИА REGNUM, происшествие случилось в городе Московский на территории Новой Москвы.