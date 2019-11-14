Кишинёв, 14 ноября, 2019, 15:23 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон разделит судьбу экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом заявил вице-спикер парламента Молдавии от блока ACUM Александр Слусарь на заседании парламента при утверждении правительства Иона Кику, передает ИА REGNUM.

Kremlin.ru Игорь Додон

Слусарь напомнил, что Кику был членом «узурпационного правительства» Павла Филипа, когда ACUM вместе с социалистами в июне отстраняли от власти олигарха Владимира Плахотнюка. «Теперь вы голосуете за него. Это правительство Додона, согласованное с Плахотнюком. И скоро мы узнаем, на каких условиях», — сказал Слусарь.

Для Додона, по его словам, всё это закончится так же, как для Януковича, но не так хорошо, как для Плахотнюка, который сбежал в Майами. «Ростов не такой комфортный город, как Майами», — добавил депутат.

Он пообещал, что в течение года «Молдавия станет свободной страной». «Мы избавились от Плахотнюка, избавимся и от Додона», — резюмировал Слусарь.

Напомним, на заседании парламента Молдавии 14 ноября голосами Демпартии и Партии социалистов было утверждено правительство во главе с Ионом Кику.