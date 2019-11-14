Ханты-Мансийск, 14 ноября, 2019, 15:17 — ИА Регнум. В Югре заболеваемость корью в 2019 году выросла в два раза. К ноябрю в Ханты-Мансийском автономном округе зафиксировано 32 случая кори против 16 в 2018 году, сообщили корреспонденту РЕ в пресс-службе окружной клинической больницы.Большинство заболевших проживает в Нягани — 16 случаев, в Сургуте и Сургутском районе — 13, в Октябрьском районе — 3. В России и за рубежом заболеваемость корью в последние годы приобрела вспышечный характер, что связано с миграционными процессами. Специалисты отмечают уменьшение охват населения прививками против кори.

Окружная клиническая больница Ханты-Мансийска

«Идёт целенаправленная работа антипрививочного движения через интернет-сайты. Члены этого сообщества запугивают молодых мам «страшными» вакцинами. Их цель понятна — подорвать здоровье нации, чтобы население само вымирало от управляемых инфекций», — считает заместитель руководителя по детству окружной клинической больницы Ханты-Мансийска педиатр Ирина Тюкпеева.

И напоминает, что корь смертельно опасное вирусное заболевание для взрослых.