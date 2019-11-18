Москва, 19 ноября, 2019, 02:30 — ИА Регнум. По данным Счетной палаты РФ, официально поделившейся своими сомнениями, демографические показатели, намеченные в майском указе президента РФ, тоже не будут достигнуты. О том, почему это не должно удивлять, рассказывает автор ИА REGNUMАлександр Халдей.

Иван Шилов ИА REGNUM Демографический кризис

Даже мигранты, усиленно ввозимые в Россию, не успевают заместить исчезающее коренное население. Только за 8 месяцев этого года Россия потеряла «естественным образом» более 219 тысяч человек, а мигранты восполнили убыль лишь на 76%, если это можно так назвать. Попытки, как и всё происходящее последние пару десятков лет, объяснить демографический провал чисто материальными причинами, и исходя из этого, материальными средствами исправить, так ни к чему и не привели.

Это и понятно, ведь в России как бы объективно превалирует перетекание жителей не просто в города, а в крупные городские агломерации. Культурные же особенности заключаются в том, что никакого потолка потребления в крупных городах нет, обитатели мегаполисов в большинстве случаев потратят деньги на ещё какую-нибудь ненужную статусную вещь, а не вложат их в собственное потомство. Так было с момента возникновения городов-миллионников, и эта тенденция неотменяема: сколько денег в такой ситуации ни давай, лучше — не будет. Дефицит морали и культуры деньгами не зальёшь, особенно когда СМИ демонстрируют народу аморальный и антикультурный образец в режиме непрерывной ковровой бомбардировки. А речь идёт о выживании страны.

Читайте статью Александра Халдея «Общество решили удивить демографическим кризисом — вы это серьезно?».