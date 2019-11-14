Тамбов, 14 ноября, 2019, 15:13 — ИА Регнум. В Тамбовской области к 2024 году диспансеризацией будут охвачены более 70 процентов населения, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Губернатор Александр Никитин

Такие цифры привел сегодня, 14 ноября, глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, выступая на заседании правительства России под председательством Дмитрия Медведева, где доложил о проведенной работе по диспансеризации населения. По его словам, в настоящее время в регионе плановые показатели уже перевыполнены на пять процентов.

Александр Никитин отметил, что при организации диспансеризации взрослого населения учтен весь перечень поручений правительства РФ, касающийся повышения качества медосмотров населения. Так, все лечебные учреждения перешли на работу в субботние дни, что позволило почти на треть увеличить пропускную способность. Кроме того, в лечебных учреждениях организовали предварительную электронную запись и подключили к проведению медосмотров врачей стационаров.

В сельской местности в работу по проведению диспансеризации включились все фельдшерско-акушерские пункты. Медосмотры в глубинке проходят с использованием мобильных флюорографов, маммографов, диагностических комплексов с привлечением соответствующих врачей центральных районных больниц. В планах на следующий год закупить еще 10 передвижных установок, что позволит увеличить охват населения медицинскими осмотрами.

В рамках нацпроекта «Демография» получено 23 комфортабельных микроавтобуса, оснащенных необходимым оборудованием для перевозки маломобильных пациентов. И с августа в каждом районе области специальные мобильные бригады на этих микроавтобусах организуют доставку граждан в возрасте от 65 лет на плановый осмотр к врачу.

Медицинский персонал поликлиник и ФАПов прошел соответствующее обучение. Квалификацию повысили около тысячи специалистов.

«Активное содействие диспансеризации оказывает руководство и профкомы учреждений, предприятий реального сектора экономики. Пока еще преждевременно говорить об изменении структуры здоровья населения, но за 9 месяцев текущего года в Тамбовской области смертность снизилась на 5,5 процентов к уровню аналогичного периода 2018 года, в том числе от онкологии — на 3,5 процента и от болезней системы кровообращения — почти на 5 процентов. С уверенностью можно сказать, что к 2024 году мы реально сможем охватить диспансеризацией более 70 процентов населения», — подчеркнул Александр Никитин.

Развитие первичной медико-санитарной помощи — одно из главных направлений нацпроекта «Здравоохранение», в реализации которого активно участвуют государственные лечебные учреждения.

Благодаря реализации нацпроекта, система здравоохранения Тамбовской области к 2024 году выйдет на качественно новый уровень, что позволит существенно снизить смертность от болезней сердечно-сосудистых заболеваний, новообразований, повысить ожидаемую продолжительность жизни, сделать более доступными для жителей региона современные и высокоэффективные методы лечения и диагностики. На реализацию национального проекта «Здравоохранение» предусмотрено почти 15,5 миллиарда рублей, в том числе почти 2 миллиарда рублей — на 2019 год.