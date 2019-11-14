Новое правительство Молдавии: полный состав
Кишинёв, 14 ноября, 2019, 14:53 — ИА Регнум. Парламент Молдавии 14 ноября утвердил новое правительство во главе с Ионом Кику, который до сих пор был советником президента Игоря Додона. Как передает ИА REGNUM, за представленный Кику кабмин проголосовали 62 депутата — от Партии социалистов и Демпартии.
Представители блока ACUM покинули заседание парламента, когда депутаты голосовали за правительство.
Кику сказал, что, если политический кризис затянется, это может привести к серьезным последствиям, тем более накануне зимы.
После заседания парламента Ион Кику отправился в администрацию президента, чтобы принести присягу.
В состав правительства вошли:
Сергей Пушкуца — вице-премьер, министр финансов.
Александр Фленкя — вице-премьер по «реинтеграции»
Анатолий Усатый — министр экономики
Павел Войку — министр внутренних дел
Фадей Нагачевский — министр юстиции
Аурел Чокой — министр иностранных дел
Виктор Гайчук — министр обороны
Корнелиу Попович — министр образования
Виорика Думбрэвяну — министр здравоохранения
Ион Пержу — министр сельского хозяйства.