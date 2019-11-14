Кишинёв, 14 ноября, 2019, 14:53 — ИА Регнум. Парламент Молдавии 14 ноября утвердил новое правительство во главе с Ионом Кику, который до сих пор был советником президента Игоря Додона. Как передает ИА REGNUM, за представленный Кику кабмин проголосовали 62 депутата — от Партии социалистов и Демпартии.

(сс) Guttorm Flatabø Здание правительства Молдавии

Представители блока ACUM покинули заседание парламента, когда депутаты голосовали за правительство.

Кику сказал, что, если политический кризис затянется, это может привести к серьезным последствиям, тем более накануне зимы.

После заседания парламента Ион Кику отправился в администрацию президента, чтобы принести присягу.

В состав правительства вошли:

Сергей Пушкуца — вице-премьер, министр финансов.

Александр Фленкя — вице-премьер по «реинтеграции»

Анатолий Усатый — министр экономики

Павел Войку — министр внутренних дел

Фадей Нагачевский — министр юстиции

Аурел Чокой — министр иностранных дел

Виктор Гайчук — министр обороны

Корнелиу Попович — министр образования

Виорика Думбрэвяну — министр здравоохранения

Ион Пержу — министр сельского хозяйства.