Чита, 14 ноября, 2019, 14:51 — ИА Регнум. Одна из двух пострадавших в страшном ДТП в Агинском районе Забайкальского края — беременная женщина. Об этом сообщил вице-премьер краевого правительства Андрей Гурулёв.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По данным Агинской окружной больницы, которые приводит «Чита.Ру», пострадавшая находится на 13-й неделе беременности. В момент аварии она ехала в легковом такси, следовавшем из Ясногорска в Читу. Её состояние оценивается как тяжёлое.

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Как сообщало ИА REGNUM, смертельное ДТП с микроавтобусом и двумя грузовыми автомобилями произошло утром 14 ноября в Агинском районе Забайкалья. Погибли семь человек. Возбуждено уголовное дело. Два человека пострадали — обе женщины находятся в тяжёлом состоянии, уточнили ранее в краевом минздраве.

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