Медынь, Калужская область, 14 ноября, 2019, 15:01 — ИА Регнум. В Калужской области бывший начальник исправительной колонии №4 УФСИН России в городе Медыни приговорён судом к восьми годам колонии строго режима за получение взяток и превышение должностных полномочий. Об этом 14 ноября сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Лепёхина.

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50-летний уроженец Тульской области, являясь начальником исправительной колонии, получал от осуждённого взятки в виде имущества и оказания услуг. Он получал керамическую плитку, мебель, шубы, парфюмерию, картины, а также бесплатно пользовался квартирой в Москве. Общую сумму взяток оценили в 600 тыс. рублей.

Также следователи выяснили, что за взятку бывший начальник колонии подписывал необоснованные положительные характеристики для условно-досрочного освобождения осуждённого и оказывал ему общее покровительство. Ещё за 50 тысяч рублей осуждённому разрешили на время уехать из колонии в Москву, хотя законных оснований для этого не было.

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Калужского областного суда от 13 ноября 2019 года ранее назначенное наказание районным судом в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима оставлено без изменения. Приговор суда вступил в законную силу.