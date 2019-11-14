Москва, 14 ноября, 2019, 14:43 — ИА Регнум. Несмотря на общеевропейскую должность, Туск остается в первую очередь поляком, а у этой нации, имперские амбиции которой некогда были похоронены Московским царством и Российской империей, ненависть к России и русским копится годами, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя заявление председателя Евросовета Дональда Туска.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Туск

«Дополнительно стимулирует такие настроения то, что в рамках Евросоюза основной деятельностью Польши является продвижение интересов их сюзерена — США.

А американские власти чётко понимают, что развитие партнерства между Россией и Европой — не в их интересах. Так что ничего удивительного в заявлении Туска нет.

Интересно лишь то, насколько оно откровенно и далеко от обычной дипломатической риторики. Видимо, готовясь к завершению своей деятельности на посту председателя Евросовета, он считает необходимым еще раз напомнить хозяевам, насколько старательно отстаивал их интересы.

Также Туск хочет подчеркнуть, что если некоторое улучшение отношений между ЕС и Россией произошло, то не по его вине», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что странам Европы приходилось постоянно напоминать, что надо воспринимать Россию как стратегическую проблему.

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