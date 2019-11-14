Москва, 14 ноября, 2019, 14:36 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о механизме расселения аварийного жилья, передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Ветхое жилье

Регионы получают дополнительные полномочия в области жилищных отношений. Они будут определять основания, порядок и критерии признания многоквартирного дома аварийным, речь идет о домах, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70%.

Правительство РФ определит порядок расчета размера возмещения за изымаемое жилое помещение, расположенное в признанном в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции многоквартирном доме.

Граждане, которые приобрели право собственности на жилое помещение в многоквартирном доме после признания его в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, за исключением граждан, право собственности у которых в отношении таких жилых помещений возникло в порядке наследования, также будут иметь право на выплату возмещения за изымаемое жилое помещение, размер которого не может превышать стоимость приобретения такого жилого помещения;

Власти регионов смогут устанавливать дополнительные меры социальной поддержки при переселении из аварийного жилья людей, если оно для них является единственным. Как пояснил ранее глава правительства РФ Дмитрий Медведев, это может быть субсидия, которая покроет часть расходов на ипотеку, и другие механизмы на выбор субъекта РФ.

Законопроект также предполагает возможность создания в составе региональной программы капитального ремонта отдельной подпрограммы для многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов которых превышает 70%, и (или) многоквартирных домов, в которых совокупная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах, в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений превышает стоимость, определенную нормативным правовым актом субъекта РФ. Подпрограмма принимается сроком на три года с ежегодной актуализацией и содержит особенности проведения капитального ремонта в указанных домах. Финансирование проведения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в подпрограмму, будет осуществляться за счет установленных Жилищным кодексом РФ источников: взносов собственников жилых помещений в таких домах и иных средств, образующих фонд капитального ремонта.