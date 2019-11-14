Краснодар, 14 ноября, 2019, 14:20 — ИА Регнум. На Кубани индивидуальный предприниматель организовал незаконный бизнес — он брал деньги с туристов за проход к водопадам Псегуаш с. Архипо-Осиповка, сообщила 14 ноября прокуратура Краснодарского края.

Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971. СССР Остап продает билеты на Провал

Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура в ходе проверки установила, что бизнесмен установил шлагбаум и взимал плату за проход. Деньги он брал под предлогом «экологического сбора».

«В соответствии с действующим лесным законодательством запрещено ограничивать доступ граждан в лес», — напомнили в прокуратуре.

Только после того, как прокурор обратился с иском в суд, который был удовлетворён, шлагбаум убрали.