Москва, 14 ноября, 2019, 14:02 — ИА Регнум. В Минстрое не поддерживают введение отдельного вида наказания за непризнание дома аварийным, передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Проблемы ветхого жилья

«Что касается случаев, когда мы видим ситуации непризнания аварийным жилья. Давайте все вместе на это реагировать в том числе в органы прокуратуры. Потому что говорить о какой-то специальной ответственность за такой вид деятельности не приходится. Должна быть выстроена общая система ответственности в отношении должностных лиц, принимающих неправомерные решения», — заявила, отвечая на вопросы депутатов замглавы Минстроя Татьяна Костарева («Единая Россия»).

Вместе с тем в Госдуме обратили внимание на то, что экспертиза о признании дома аварийным, стоит около 50−60 тыс. рублей — огромные деньги для жителей в регионах. А у муниципалитетов нет полномочий финансировать проведение таких экспертиз.