Калуга, 15 ноября, 2019, 10:51 — ИА Регнум. В Калуге состоялась XIII церемония награждения победителей премии «Калужский бренд-2019». Уже во второй раз международный аэропорт Калуга им. К. Э. Циолковского стал победителем в номинации «Сфера услуг и торговли». Об этом 14 ноября сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель калужского аэропорта Елена Галанова.

Admoblkaluga.ru Здание аэропорта в Калуге

За год были открыты новые направлений полетов из Калуги: Казань, Екатеринбург, Калининград, Ереван (Армения). Были организованы летние чартерные рейсы в Анталию (Турция).

Напомним, «Калужский бренд» — это независимая премия, которая присуждается по результатам журналистских опросов жителей и гостей Калуги в течение года.