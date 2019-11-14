Москва, 14 ноября, 2019, 13:49 — ИА Регнум. «Российский военно-промышленный комплекс и Вооружённые силы РФ готовят американской военщине новогодний подарок, и он будет весьма неприятным. Речь идёт о постановке на опытно-боевое дежурство двух ракетных комплексов «Авангард», — так эксперт Института информационных войнВладимир Васильев прокомментировал информацию от источников в оборонно-промышленном комплексе России.

Министерство обороны РФ Пуск ракеты «Авангард»

Как ранее сообщалоИА REGNUM, в ближайшие недели, в конце ноября — начале декабря, на опытно-боевое дежурство заступят две ракеты УР-100Н УТТХ, оснащённые гиперзвуковым планирующим боевым блоком в ядерном оснащении.

По словам Владимира Васильева, Россия ушла далеко вперёд от США в сфере создания гиперзвуковых систем. Эксперт отметил: «Президент России Владимир Путин назвал ракетный комплекс «Авангард» новым видом стратегического оружия. Планирующий ядерный блок способен развивать скорость в 20 Махов, в 20 раз больше скорости звука. Ни одна современная и перспективная система противоракетной обороны не способна защитить от удара этим оружием».

Эксперт также добавил: «По имеющейся в открытой печати информации, на вооружение должно быть поставлено 12 ракетных комплексов «Авангард», по шесть комплексов в полк. Данная задача должна быть выполнена к 2027 году.

Кроме того, носителем гиперзвуковых планирующих боевых блоков «Авангард» может стать и межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 «Сармат». Каждая ракета будет нести несколько таких блоков, в отличие от моноблочной схемы на ракете УР-100Н УТТХ».

«Кстати, информация о графике испытаний «Сармата» в 2020 году вызвала панические публикации в британской прессе», — сказал Владимир Васильев.