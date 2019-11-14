Москва, 14 ноября, 2019, 13:45 — ИА Регнум. Патриотическое воспитание молодежи должно быть ежедневной кропотливой работой, а не разовыми акциями. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу 14 ноября в ходе личного приема граждан в доме правительства.

Петр Данилов ИА Красная Весна Сергей Шойгу

К министру обратился помощник военного комиссара Ростовской области Александр Москаленко. Он предложил провести акцию «Клятва памяти» в городах воинской славы в мае 2020 года с участием юнармейцев и ветеранов Великой Отечественной войны.

Шойгу ответил, что такую работу нужно делать постоянно и повсеместно. Министр поддержал инициативу Москаленко, но при этом добавил, что такая акция не должна стать разовой.

Как сообщало ИА REGNUM, молодежная патриотическая организация «Юнармия» была создана в 2016 году по инициативе Министерства обороны России и лично Сергея Шойгу.

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