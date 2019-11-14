Новокузнецк, Кемеровская область, 14 ноября, 2019, 13:37 — ИА Регнум. Сирота из Новокузнецка Игорь Горланов, который ранее перед камерой разорвал Конституцию РФ, а запись выложил в соцсети, получил квартиру, сообщает «Вашгород.ru».

Иван Шилов ИА REGNUM Долгожданная квартира

Он будет жить в Новоильинском районе в микрорайоне «Берёзовая роща». По данным СМИ, ордер Горланов получил в мэрии Новокузнецка.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что полиция Кузбасса возбудила административное дело в отношении сироты из Новокузнецка Игоря Горланова, разорвавшего Конституцию РФ.

На видео он говорит, что поскольку чиновники Конституцию РФ не соблюдают, то она ему больше не пригодится.