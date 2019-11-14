Санкт-Петербург, 14 ноября, 2019, 13:30 — ИА Регнум. Церемония открытия VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума состоялась 14 ноября в здании Главного штаба Государственного Эрмитажа. На церемонию собрались известные деятели искусства, музейные работники, бизнесмены, представители власти, курирующие сферу культуры, со всех концов страны и со всего мира.

Марина Александрова ИА REGNUM Александр Беглов

Марина Александрова ИА REGNUM Форум

В начале церемонии собравшихся приветствовала заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец. Она напомнила о славной истории культурных форумов, выразила благодарность всем, кто участвовал в его подготовке и поздравила всех участников с началом знаменательного события. «Добро пожаловать в Санкт-Петербург, в Россию — культурную столицу мира!» — сказала она.

Марина Александрова ИА REGNUM Участники Форма

Марина Александрова ИА REGNUM Первые ряды

Министр культуры РФ Владимир Мединский рассказал о результатах действия Национальных проектов в области культуры — ежегодно открывающихся домах культуры в российской глубинке, реставрации и реконстрыкции театров, филармоний, концертных залов, музеев, возрождения культурных памятников.

Марина Александрова ИА REGNUM Владимир Мединский

«Буквально вчера я получил результаты опроса Всероссийского Центра исследования общественного мнения и хотел бы эти цифры озвучить. Начну с Года Театра, итоги которого мы будем подводить на Форуме. Сценическое искусство по-прежнему удерживает лидирующие позиции среди прочих желанных видов культурного досуга. В театр готовы пойти при наличии свободного времени, отдают ему предпочтение 40% наших соотечественников. При этом за последние пять лет в полтора раза — с 19 до 30 процентов — выросла доля россиян, которые максимально положительно оценивают положение дел в российской культуре. На почти 30% увеличилась доля людей, вовлеченных в культурную жизнь страны и достигла 89%. 9 из 10 граждан нашей страны сказали, что регулярно ходят в кино, посещают театры, концерты, музеи, местные культурные праздники. Эти показатели — повод для гордости и, безусловно, мотивация для более качественной и интенсивной работы»

Также Медимнский напомнил, что на Форум съехались гости из более чем из 90 стран, почетный статус страны-гостя в этом году поучил Китай, также гостями специальной программы стали Турция и Форум славянских культур.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поприветствовал участников Форума и указал на то, что с каждым годом Форум затягивает на свою орбиту все больше профессионалов культурной сферы. Деловая повестка в этом году будет очень насыщенной, будут подписаны более 90 соглашений, таким образом Форум становится еще и крупной ярмаркой культурных продуктов.

Марина Александрова ИА REGNUM Александр Беглов

«У правительства города в этом году особый интерес к форуму. Для нас очень важна его главная тема: культурные коды в условиях глобализации. Культурный код Санкт-Петербурга запечатлен в нашем богатейшем историко-культурном наследии. Мы прикладываем и будем прикладывать все силы, чтобы его сохранить. Но в эпоху глобализации растет интерес к современному искусству, и нашему городу необходимо найти баланс между классикой и авангардом, между соблюдением традиций и творческим экспериментом»

Губернатор рассказал об уже прошедших в северной столице ярких культурных мероприятиях и о планах инвестирования в культуру, а также в сохранение и развитие культурного центра города.

Также на церемонии выступили официальные представители страны-гостя КНР, Турции и Форума славянских культур, объединяющего десять стран.

Марина Александрова ИА REGNUM Чжан Сюй, заместитель министра культуры и туризма КНР

VIII Санкт-Петербургский культурный форум пройдет с 14 по 16 ноября на нескольких городских площадках, он включает в себя как Профессиональный, так и Общественный поток, открытый для всех поклонников культуры.