VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум торжественно открыт
Санкт-Петербург, 14 ноября, 2019, 13:30 — ИА Регнум. Церемония открытия VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума состоялась 14 ноября в здании Главного штаба Государственного Эрмитажа. На церемонию собрались известные деятели искусства, музейные работники, бизнесмены, представители власти, курирующие сферу культуры, со всех концов страны и со всего мира.
В начале церемонии собравшихся приветствовала заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец. Она напомнила о славной истории культурных форумов, выразила благодарность всем, кто участвовал в его подготовке и поздравила всех участников с началом знаменательного события. «Добро пожаловать в Санкт-Петербург, в Россию — культурную столицу мира!» — сказала она.
Министр культуры РФ Владимир Мединский рассказал о результатах действия Национальных проектов в области культуры — ежегодно открывающихся домах культуры в российской глубинке, реставрации и реконстрыкции театров, филармоний, концертных залов, музеев, возрождения культурных памятников.
Также Медимнский напомнил, что на Форум съехались гости из более чем из 90 стран, почетный статус страны-гостя в этом году поучил Китай, также гостями специальной программы стали Турция и Форум славянских культур.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поприветствовал участников Форума и указал на то, что с каждым годом Форум затягивает на свою орбиту все больше профессионалов культурной сферы. Деловая повестка в этом году будет очень насыщенной, будут подписаны более 90 соглашений, таким образом Форум становится еще и крупной ярмаркой культурных продуктов.
Губернатор рассказал об уже прошедших в северной столице ярких культурных мероприятиях и о планах инвестирования в культуру, а также в сохранение и развитие культурного центра города.
Также на церемонии выступили официальные представители страны-гостя КНР, Турции и Форума славянских культур, объединяющего десять стран.
VIII Санкт-Петербургский культурный форум пройдет с 14 по 16 ноября на нескольких городских площадках, он включает в себя как Профессиональный, так и Общественный поток, открытый для всех поклонников культуры.