Мурманск, 14 ноября, 2019, 13:20 — ИА Регнум. В Мурманской области ужесточат правила продажи электронных сигарет. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Вейп

Губернатор региона подписал постановление, согласно которому с 1 января 2020 года в Заполярье будет введен запрет на продажу вейпов несовершеннолетним. Документ также устанавливает запрет на продажу жидкости для электронных сигарет.

Напомним, впервые запрет на продажу вейпов подросткам был введен на Вологодчине два года назад, а в 2018 году в регионе запретили курение электронных сигарет в общественных местах.