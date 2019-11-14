Куда же без Саакашвили? Политик призвал объединиться против Иванишвили
Тбилиси, 14 ноября, 2019, 13:19 — ИА Регнум. 14 ноября в парламенте Грузии провали проект правящей партии о переходе к пропорциональной избирательной системе. И на это событие не смог не отреагировать бывший президент Михаил Саакашвили. Саакашвили призвал народ Грузии сплотиться против «режима» Иванишвили.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, переход на пропорциональную систему выборов является давним требованием оппозиции, и провести реформу обещали правящая партия обещала еще в ходе предвыборной кампании. Председатель правящей партии «Грузинская мечта»Бидзина Иванишвили во время беспорядков в Тбилиси в июне 2019 года снова пообещал провести реформу. Это заявление получило одобрение грузинского общества, политических сил, западных структур и Евросоюза.
Парламент Грузии разработал законопроект о переходе на пропорциональную систему выборов, однако многие депутаты от правящей партии, избранные в мажоритарных округах, заявили, что не поддержат изменения. В результате 12 и 13 ноября на заседаниях в парламенте не удалось провести голосование. Для принятия поправок в конституцию нужно, чтобы закон одобрили не менее 113 депутатов, при этом у «Грузинской мечты» 104 из 150 мест в парламенте.
13 ноября председатель оппозиционной партии «Демократическое движение — единая Грузия», бывший спикер парламента Нино Бурджанадзе предупредила власти Грузии, что непринятие избирательной реформы может вызвать серьезную дестабилизацию в стране. 14 ноября в заседании правительства премьер-министр Грузии Георгий Гахария призвал парламентариев что парламентарии «разделить ответственность перед демократическим развитием страны и каждым гражданином» и проголосовать за проект правящей партии.
Дважды 13 и 14 ноября перед заседаниями парламента в офисе «Грузинская мечта» под председательством Иванишвили проходили заседания большинства. Несогласных с реформой депутатов пытались убедить поддержать изменения.