Копенгаген, 14 ноября, 2019, 14:05 — ИА Регнум. Глава Финансового надзора Дании (Finanstilsynet) Йеспер Берг заявил, что датские банки находятся под сильным давлением из-за рекордно низких процентных ставок по кредитам, и это может поставить их в еще более сложную ситуацию.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

«С такими низкими процентными ставками мы раньше никогда не сталкивались. Перспективы банков выглядят очень туманно», — отметил Берг. С начала 2014 года Национальный банк Дании проводит курс на снижение процентных ставок на займы. Это означает, что остальные банки теряют деньги в том случае, если клиенты активно не используют свои счета. В качестве ответной реакции некоторые финансовые учреждения стали предлагать отрицательную ставку тем клиентам, на счету которых имеется более 110 тысяч долларов. Об этом сообщает датское информационное агентство DR (Радио Дании).

Согласно опубликованному в газете Berlingske (Берлинске) отчету, такие банки, как: Danske Bank, Sydbank, Jyske Bank, Spar Nord, Nordea и Nykredit Bank в совокупности за первые девять месяцев 2019 года заработали меньше, чем за аналогичный период 2018 года.