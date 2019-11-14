Усть-Илимск, Иркутская область, 14 ноября, 2019, 12:59 — ИА Регнум. Пожар, возникшей сегодня, 14 ноября, в одной из квартир, расположенных на втором этаже жилого дома на улице Наймушина в Усть-Илимске Иркутской области, потребовал эвакуации и спасения десятков человек. Подробности сообщает ГУ МЧС по региону.

ГУ МЧС по Иркутской области Снимок экрана 2019-11-14 в 16.49.00

Прибыв на место ЧП, спасатели увидели языки пламени, вырывающиеся из окна, а на лестничных клетках наблюдалось сильное задымление. Как пояснил руководитель тушения пожара, майор внутренней службы Сергей Анучин, 12 жильцам удалось выйти на улицу, но коридорная система здания бывшего общежития способствовала быстрому распространению токсичных продуктов горения. Поэтому Жильцов верхних этажей выводили с помощью спасательных капюшонов. Таким образом было спасено 38 человек, включая пятерых детей.

Причина пожара не сообщается, но известно, что в квартире, где возник огонь, живёт 53-летняя женщина-инвалид. Она была госпитализирована с диагнозом отравление угарным газом и ожогами различной степени тяжести.