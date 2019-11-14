Ханой, 14 ноября, 2019, 12:44 — ИА Регнум. Вьетнам является давнишним и надежным другом России в Юго-Восточной Азии и отношения двух стран не подвержены влиянию внешней конъюнктуры. Об этом говорится в приветствии главы МИД РФ Сергей Лаврова участникам российско-вьетнамской промышленной выставки Expo-Russia Vietnam 2019 в Ханое, текст которого 14 ноября опубликован на сайте министерства иностранных дел РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Сегрей Лавров

«Вьетнам — давний и надежный друг России в Юго-Восточной Азии. Без малого семь десятилетий отношения между двумя государствами служат примером равноправного, взаимовыгодного сотрудничества, не подверженного влиянию внешней конъюнктуры», — говорится в приветствии Лаврова.

Также в нем отмечается, что на сегодняшний день связи между Россией и Вьетнамом поднялись на уровень стратегического партнёрства, а торгово-экономическое сотрудничество, демонстрирующее устойчивую положительную динамику, стало его неотъемлемой составляющей.

Отметим, III Международная промышленная выставка Expo-Russia Vietnam 2019 будет проходить в Ханое с 14 по 16 ноября. Также в ее рамках будет проведён Российско-вьетнамский межрегиональный бизнес-форум.