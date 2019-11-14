Санкт-Петербург, 14 ноября, 2019, 12:39 — ИА Регнум. Во всех крупных музеях России, включая Третьяковскую галерею, уже начали внедрять новую систему безопасности. Об этом на Санкт-Петербургском международном культурном форуме сообщила вице-премьер РФ Ольга Голодец.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка работ Архипа Куинджи в Третьковке

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По её словам, которые цитирует ТАСС, на сегодня введены первые этапы новой системы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года прямо среди бела дня под камерами видеонаблюдения и на глазах у посетителей из Третьяковской галереи была похищена картина Куинджи «Ай-Петри. Крым». Сотрудники музея только через несколько десятков минут поняли, что произошло хищение. Обвиняемый в похищении картины Денис Чуприков заявил, что идея совершить кражу пришла к нему спонтанно и принес извинения за свой поступок. В связи с произошедшим Министерство культуры России поручило Третьяковской галерее принять «исчерпывающий комплекс мер» по охране музейных экспонатов.