Киев, 14 ноября, 2019, 12:39 — ИА Регнум. Шансы президента Зеленского и партии «Слуга народа» ввести на Украине настоящий цивилизованный рынок земли примерно равны шансам на то, что Зеленский хоть в чем-то убедит президента России Владимира Путина при личной встрече.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Об этом 14 ноября заявил украинский политический эксперт Владимир Горбач, комментируя принятие в Раде в первом чтении земельной реформы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Эксперт подчеркнул, что внедрение рынка земли на Украине происходит на фоне разрушительных процессов, запущенных новоизбранной властью, — в частности фактического демонтажа государственных институтов, подконтрольности судов и правоохранительной системы.

Горбач считает — то, что «Евросолидарность» Порошенко и «Голос» Вакарчука не поддержали принятый законопроект, не значит, что данные политические силы против рынка как такового — они против «рынка слуг». И политический расчет на то, что «слугам» не хватит собственных голосов, тоже имел место, признает Горбач.

Как и многие эксперты, он высказывает недоумение нормой о продаже 200 тыс. гектаров земли в одни руки, подчеркивая, что это всё-таки «многовато» для Украины.

ИА REGNUM напоминает, что 13 ноября Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли в редакции, предложенной партией «Слуга народа». За документ проголосовало 240 депутатов, из них 227 — из фракции Зеленского, еще 13 — внефракционные, остальные фракции парламента либо голосовали против, либо воздержались. После голосования президент Зеленский заявил, что депутаты действительно «отменили экономическое рабство» на Украине.

Ко второму чтению власти обещают значительно переработать законопроект. В частности, известно, что норма о разрешении на Украине в рамках земельной реформы продажи до 200 тыс. гектаров земли в одни руки «волнует граждан и является опасной».