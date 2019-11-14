Москва, 14 ноября, 2019, 12:31 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Валерий Рашкин нарушил депутатскую этику. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября, об этом заявил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия»).

Владимир Беляев ИА Красная Весна Валерий Рашкин

«Комиссия приняла решение вчера. В решении сказано о том, что считать установленным фактом нарушение депутатом Госдумы Рашкиным правил депутатской этики… Указать Рашкину на недопустимость нарушения правил депутатской этики и принести публичные извинения лицам, в отношении которых были допущены некорректные, оскорбительные выражения», — заявил Неверов.

Он отдельно подчеркнул, что специально не упоминал фракционную принадлежность парламентария.

Сам Рашкин обещал представить документы, подтверждающие его обвинения. На заседание комиссии Рашкин не явился, сославшись на отсутствие приглашения.

В ходе пленарного заседания Госдумы 5 ноября Рашкин (КПРФ) утверждал, что власти Московской области стоят за «преследованиями» в отношении директора подмосковного совхоза имени В. И. Ленина Павла Грудинина, а Юрий Воробьев якобы препятствовал проведению проверки в отношении обвиняемого в убийствах экс-сенатора Рауфа Арашукова.