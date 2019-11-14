Анкара, 14 ноября, 2019, 12:57 — ИА Регнум. Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган вместе со своим американском коллегой Дональдом Трампом провел пресс-конференцию в Белом Доме в Вашингтоне, в ходе которой заявил: «Предпринимались даже попытки конструирования новых проблем, путем искажения исторических событий, которые взорвали бы наши двусторонние отношения».

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Я поделился с господином Трампом своим видением ситуации, которое заключается в том, что принятые 29 октября в Палате представителей Конгресса США решения (о признании событий 1916 года геноцидом армян) служат этой цели и направлены на то, чтобы бросить тень на наши отношения. Судить события 104-летней давности, происходившие в условиях войны, должны не политики, а историки».

Турецкий лидер добавил: «В этом вопросе наши руки чисты, и уверенность тверда. Я говорю открыто, Турция здесь стоит на стороне диалога и свободной дискуссии. Наше предложение армянской стороне о создании совместной исторической комиссии все ещё действительно. Мы раскрыли все архивы, в них находится более 1 млн документов наших Вооружённых сил, изучать и исследовать их можно в любое удобное время».