Тбилиси, 14 ноября, 2019, 12:02 — ИА Регнум. Племянник депутата парламента от оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии"Эмзара Квициани — Бека Квициани задержан по обвинению в умышленном убийстве и незаконном хранении огнестрельного оружия. Об этом 14 ноября сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Грузии.

Квициани обвиняется в убийстве 36-летнего жителя Тбилиси Нодара Цхададзе. 12 ноября тело мужчины с 14 огнестрельными ранениями обнаружили у Тбилисского водохранилища. Цхададзе владел магазином автозапчастей и в последний раз его видели именно вместе с Бекой Квициани.

«К настоящему времени следствие установило, что на территории, прилегающей к объездной дороге Тбилисского моря, Б.К. из огнестрельного оружия нанес множественные ранения Н.Ц. и скрылся с места происшествия. В результате нанесенных ранений Н.Ц. скончался на месте», — сказано в заявлении МВД.

Депутат Эмзар Квициани подтвердил журналистам, что Цхададзе был другом его племянника. По его словам, Бека и Нодар выросли вместе, и его племянник даже крестил сына Цхададзе.

Задержанному племяннику депутата грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.