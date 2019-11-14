В Грузии по обвинению в убийстве задержан племянник депутата парламента
Тбилиси, 14 ноября, 2019, 12:02 — ИА Регнум. Племянник депутата парламента от оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии"Эмзара Квициани — Бека Квициани задержан по обвинению в умышленном убийстве и незаконном хранении огнестрельного оружия. Об этом 14 ноября сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Грузии.
Квициани обвиняется в убийстве 36-летнего жителя Тбилиси Нодара Цхададзе. 12 ноября тело мужчины с 14 огнестрельными ранениями обнаружили у Тбилисского водохранилища. Цхададзе владел магазином автозапчастей и в последний раз его видели именно вместе с Бекой Квициани.
Депутат Эмзар Квициани подтвердил журналистам, что Цхададзе был другом его племянника. По его словам, Бека и Нодар выросли вместе, и его племянник даже крестил сына Цхададзе.
Задержанному племяннику депутата грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.