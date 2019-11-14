Грозный, 14 ноября, 2019, 11:54 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров проверил информацию о принуждении бюджетников вступать в партию «Единая Россия». На встрече с министром здравоохранения ЧР Эльханом Сулеймановым и его заместителем Лечи Бичуевым глава региона попросил прокомментировать эти слухи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Оказалось, что ни министр, ни его заместитель не являются единороссами, но после того как распространилась такая провокационная информация, оба решили вступить в партию.

«Я задумался об этом (о вступлении) только сейчас, назло тем, кто так пишет. Нас никто заставлял, это будет нашим собственным решением», — заявил глава минздрава Чечни.

Это же намерение подтвердил и Лечи Бичуев.

Информацию о том, что работников бюджетных организаций в Чечне принуждают вступать в «Единую Россию», опубликовало 13 ноября ИА «Кавказ.Реалии». По данным портала, в госучреждения, в том числе школы республики, были спущены разнарядки на прием в ЕР. Якобы в одну из грозненских школ поступило 150 анкет для заполнения от будущих членов партии, в том числе учителей и родителей учеников.