Тулун, Иркутская область, 14 ноября, 2019, 11:53 — ИА Регнум. Национальный проект «Культура» помог открыть современную модельную библиотеку в пострадавшем от мощнейшего наводнения Тулуне (Иркутская область). Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на эти цели из федерального бюджета было выделено пять миллионов рублей.

Правительство Иркутской области Библиотека в Тулуне

Дизайн-проект новой библиотеки был разработан на основании анализа анкет от пользователей библиотеки, они писали, что именно хотят увидеть в обновленном учреждении. Тем временем, сотрудники библиотеки провели ревизию книжного фонда и списали значительное количество экземпляров устаревшей литературы — книжный фонд обновился более чем на две тысячи экземпляров.

Также известно, что библиотека получила доступ к Национальной электронной библиотеке, и Президентской библиотеке им. Б.Н. Ельцина. У посетителей появилась возможность читать книги с электронных носителей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня. Тулун стал одним из наиболее пострадавших городов Приангарья. Большая вода пришла сюда в ночь на 28 июня. Она была настолько мощной, что с лёгкостью преодолела десятиметровую дамбу и хлынула на город, сметая всё на своем пути. Пострадавшими в Иркутской области признаны более 45 тыс. человек